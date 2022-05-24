Новостройку в Люблине по реновации достроят в этом году

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Люблинская улица, 109, подъезд 1 Карта всех событий

Двухсекционный жилой дом с подземным паркингом по программе реновации в столичном районе Люблино достроят до конца 2022 года. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов во вторник, 24 мая.

— Уже завершены монолитные и фасадные работы, ведется монтаж внутренних инженерных систем и отделочные работы, а также благоустройство территории, — отметил глава депстроя.

По его словам, в жилом доме будет 216 квартир, большинство из них — двухкомнатные. На первом этаже здания специалисты обустроят вестибюль с лифтовым холлом, колясочной, помещениями дежурного, кладовкой и почтовыми ящиками. Кроме того, здание оборудуют под маломобильных жильцов, а прилежащую территорию благоустроят.

Близ новостройки расположена станция второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) Люблино (Кубанская), а также станция метро «Волжская», передает официальный сайт мэра Москвы.

На данный момент на юго-востоке города идет заселение 24 новостроек, 4894 семьи из 66 старых домов уже приступили к переезду. Кроме того, специалисты занимаются проектировкой 41 здания и возведением 24 построек. При этом 28 корпусов уже ввели в эксплуатацию.