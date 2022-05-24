Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Звезды, которые стали блондинками

Звезды, которые стали блондинками

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Новостройку в Люблине по реновации достроят в этом году

Георгий Соланович

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Новостройку в Люблине по реновации достроят в этом году
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Люблинская улица, 109, подъезд 1 Карта всех событий

Двухсекционный жилой дом с подземным паркингом по программе реновации в столичном районе Люблино достроят до конца 2022 года. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов во вторник, 24 мая.

— Уже завершены монолитные и фасадные работы, ведется монтаж внутренних инженерных систем и отделочные работы, а также благоустройство территории, — отметил глава депстроя.

По его словам, в жилом доме будет 216 квартир, большинство из них — двухкомнатные. На первом этаже здания специалисты обустроят вестибюль с лифтовым холлом, колясочной, помещениями дежурного, кладовкой и почтовыми ящиками. Кроме того, здание оборудуют под маломобильных жильцов, а прилежащую территорию благоустроят.

Близ новостройки расположена станция второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) Люблино (Кубанская), а также станция метро «Волжская», передает официальный сайт мэра Москвы.

На данный момент на юго-востоке города идет заселение 24 новостроек, 4894 семьи из 66 старых домов уже приступили к переезду. Кроме того, специалисты занимаются проектировкой 41 здания и возведением 24 построек. При этом 28 корпусов уже ввели в эксплуатацию.

Строительство Жилье Район Люблино
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Юденков
Юрий Юденков

Рубль продолжит укрепляться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О родительской любви

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Гиена Европы» облизывает корм

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Стать добрее и сильнее

Александр Лосото
Александр Лосото

Вирус беспамятства

Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Все мнения
О проекте