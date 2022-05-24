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Дело о хищении почти 600 миллионов рублей из столичного банка направили в суд

Елена Самойлова
Происшествия
Дело о хищении почти 600 миллионов рублей из столичного банка направили в суд
Фото: Pexels

В Москве направлено в суд уголовное дело о хищении денежных средств из столичного банка. Об этом во вторник, 24 мая, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, в 2016 году трое из руководства банка заключили фиктивный договор ступки прав требования к физлицам с микрофинансовой организацией.

На основании договора банк выплатил 590 миллионов рублей. Эти деньги впоследствии были похищены соучастниками.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Одного из злоумышленников суд арестовал, еще двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Васенин добавил, что уголовное дело направлено в Басманный суд для рассмотрения по существу.

Накануне, 23 мая, сообщалось, что менеджер фирмы по доставке бытовой техники обманул покупателя почти на 1,5 миллиона рублей.

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