Пленили шпиона, добыли победу метким огнем и быстрым маневром

Расчеты гаубиц «Мста-Б» ЗВО нанесли артиллерийский удар по укрепленным позициям украинских националистов / Фото: Z.MIL.RU

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято.

В Министерстве обороны России рассказали о примерах высокого профессионализма наших бойцов и командиров, проявленных в ходе спецоперации по денацификации Украины.

Ответственность офицера

Старший лейтенант Александр Овсянников командует танковой ротой. Во время боя за освобождение от украинских националистов одного из населенных пунктов его подразделению было поручено поддержать атаку наших мотострелков. Александр, помимо командования ротой, успевал действовать в своем танке в качестве наводчика. Он уничтожил боевую машину неонацистов и три вражеских миномета.

Но в бою танк Овсянникова был поврежден близкими разрывами мин. Осколки повредили систему постановки дымовой завесы так, что едкий дым от нее стал просачиваться внутрь. Кроме того, был ранен механик-водитель.

Чтобы команда не отравилась, старший лейтенант приказал покинуть танк. Используя расползавшуюся вокруг дымзавесу как прикрытие, он лично вытащил раненого водителя и вывел экипаж в безопасное место. После этого Овсянников пересел в другой танк и продолжил руководить боем своей роты. Благодаря его действиям мотострелки провели удачную атаку и освободили поселок.

Внимательность часового

Сержант Денис Чесноков, находясь в ночном карауле на блокпосту в недавно освобожденном от неонацистов населенном пункте, заметил вражеского шпиона. Под видом гражданского тот собирал сведения о расположении наших войск, используя прибор ночного видения. Денис скрытно подобрался к шпиону и задержал его. На допросе задержанный выдал расположение диверсионной группы неонацистов, готовившей атаку по позициям российских войск. Полученные от пленного сведения позволили нанести опережающий удар по диверсантам и уничтожить их.

Удачная атака

Подполковник Юрий Рогожников командует самоходным гаубичным дивизионом. Во время наступления он получил приказ подавить оборону неонацистов. Юрий Рогожников по данным, полученным от разведки, спланировал и провел маневр «огнем и колесами»: артиллеристы меткими залпами уничтожили семь опорных пунктов врага и 17 единиц бронетехники. При этом самоходно-артиллерийский дивизион менял позиции, уходя из-под ответного огня.

1/3 Сержант Денис Чесноков / Фото: Минобороны РФ 2/3 Подполковник Юрий Рогожнимков / Фото: Минобороны РФ 3/3 Старший лейтенант Александр Овсянников / Фото: Минобороны РФ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Мизинцев, начальник Национального центра управления обороной России:

— В Путивле Сумской области украинские неонацисты заминировали мосты через реки Сейм и Любка, которые они планируют взорвать и обвинить Вооруженные силы России в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным гражданским объектам. Этот факт показывает полное пренебрежение украинских властей к нормам морали.