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Работу Мариупольского морского порта восстановили

Ирина Ковган

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Работу Мариупольского морского порта восстановили
Российский сапер проводит разминирование прибрежной линии на территории Мариупольского морского торгового порта. Работы там полностью завершились. Теперь порт начал работать по назначению / Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Российские саперы разминировали территорию Мариупольского порта. Специалисты осмотрели оборудование, исправили поломки. Порт начал работать по назначению.

Специалисты флота из фарватера морпорта транспортировали украинский пограничный сторожевой корабль, затопленный боевиками «Азова»* (запрещена в России). Его подняли со дна с помощью двух плавучих кранов.

— Также российские саперные подразделения осуществили разминирование от взрывоопасных предметов участка побережья Азовского моря, прилегающего к морскому порту Мариуполя, — рассказали в Министерстве обороны России.

За прошедшие сутки российские военные нанесли удар высокоточными ракетами воздушного базирования по складу боеприпасов для американских гаубиц М-777.

— Поражены три пункта управления, 36 районов сосредоточения военной техники ВСУ, самоходный артиллерийский дивизион 14-й механизированной бригады в районе Соледара, шесть складов боеприпасов в районах Миньковки, Бахмута, Николаевки, Спорного и Красного Лимана в ДНР, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Кроме того, уничтожены 13 танков и боевых бронированных машин, четыре установки реактивных систем залпового огня «Град» и три склада боеприпасов. Российские военные сбили украинский самолет МиГ-29 в районе Краматорска в ДНР. Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражены два пункта управления, три склада боеприпасов, 80 районов сосредоточения украинской военной техники, вражеский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1».

— Российскими средствами ПВО сбиты пять беспилотников и перехвачено четыре украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» в Харьковской области, — добавил Конашенков.

Тяжелые бои продолжаются в районе Авдеевки, Горловки, Марьинки и Новомарьинки, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, подразделения республики не будут заходить в Авдеевку, планируется блокировать город.

Тем временем Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении лидера националистической организации C14 (праворадикальная организация «Сич», запрещена в РФ) Евгения Карася. Его подозревают в призывах к ненависти и вражде по национальному признаку. Прокуратура установила, что он призывал к убийствам на национальной почве.

Тем временем на здании администрации Светлодарска и над главной площадью Мелитополя подняли российский триколор. А в ДНР прибыла очередная партия гуманитарного груза из России. В сборе участвовали 60 регионов нашей страны. Груз приняли глава республики Денис Пушилин и представитель Народного фронта ДНР Владимир Тараненко.

— Это пиломатериалы, стройматериалы, строительное оборудование, генераторы, средства личной гигиены, детское питание, одежда. Все самое необходимое, исходя из перечня, с которым мы сталкиваемся каждый день, работая на освобожденных территориях, — сказал Тараненко.

Гуманитарный груз распределят и доставят в администрации городов и районов ДНР.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России:

— Россия вправе требовать репарации от стран, спонсировавших нацистов на Украине. ДНР и ЛНР должны требовать от них возмещения материального ущерба за восемь лет агрессии. И сам украинский народ заслуживает репараций от основных зачинщиков конфликта, США и Англии, которые заставляют украинцев сражаться, снабжают их оружием.

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