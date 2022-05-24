Фестиваль порадует всех ценителей рыбных блюд

Продавец Дмитрий Ширинский предлагает посетителям Даниловского рынка форель. В дни фестиваля на этом и еще 14 городских рынках покупателей ждут скидки / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В пятницу, 27 мая, в столице стартует ежегодный гастрономический фестиваль «Рыбная неделя».

Фестивальные площадки заработают в центре города и во всех округах столицы. Торговую часть «Рыбной недели» представят производители из разных российских регионов и городов, среди которых Астрахань, Якутск, Мурманск и Дальний Восток. Гости найдут широкий выбор рыбных деликатесов, свежую, охлажденную, копченую, сушеную, вяленую рыбу, всевозможные консервы. Форель, палтус, гребешки, креветки, крабы, икра и многое другое — ассортимент на прилавках обещает удивить даже самых взыскательных гурманов.

Присоединятся к событию не только городские площадки, но также рынки и магазины. Они в свою очередь обещают существенно снизить цены.

— На Даниловский рынок стоит прийти ради спецпредложений и дегустаций. Так, гостям предложат два бокала вина в подарок при заказе дюжины устриц. А 27, 28 и 29 мая здесь можно попробовать пироги с семгой и шпинатом, — рассказал директор рынка Андрей Загребелько.

На Калужской сельскохозяйственной ярмарке каждый день фестиваля посвятят отдельным видам рыбы, на которые и будет скидка. Например, 29 мая — скидка десять процентов на копченый палтус, кижуч и скумбрию. В другие дни подешевеют сельдь, навага и минтай. Кунцевский, Ленинградский, Рижский рынки также присоединятся к акции.

Также в программе фестиваля есть различные гастрономические шоу, кулинарные и творческие мастер-классы, выступления известных артистов, парусная регата и гонки на лодках.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Немерюк, первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы:

— Шестой гастрономический монофестиваль «Рыбная неделя в Москве» приглашает любителей готовить и гурманов. С 27 мая по 5 июня открыты 23 фестивальные площадки по всему городу. Специальное меню в дни фестиваля предложат своим посетителям более 500 ресторанов.