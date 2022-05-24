Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Звезды, которые стали блондинками

Звезды, которые стали блондинками

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Le Figaro: Байден развязал в мире великое противостояние

Лейла Алиева
В мире
Le Figaro: Байден развязал в мире великое противостояние
Фото: whitehouse

Заявление президента США Джо Байдена о Тайване поставило точку в «стратегической неопределенности» и развязало эпоху великого противостояния. Об этом во вторник. 24 мая, заявил аналитик французской газеты Le Figaro Рено Жирар.

Он отметил, что международные отношения становятся непредсказуемыми. Так, в прошлом году США сбежали из Афганистана, после чего в Европе заговорили о «стратегической автономии», но теперь все поменялось.

Жирар обратил внимание на недавнее обещание Байдена оказать Тайваню военную поддержку в случае нападения со стороны Китая.

— Таким образом был положен конец «стратегической неопределенности», длившейся почти полвека, — подчеркнул он.

Кроме того, публицист привел декабрьское заявление Байдена, который утверждал, что США не будут воевать с Россией из-за Украины, однако с началом спецоперации начал массовые поставки оружия Киеву, передает РИА Новости.

До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия направила ноту Соединенным Штатам Америки с требованием прекратить поставки вооружения на Украину. По его словам, США не только не пытаются способствовать урегулированию конфликта, но и стремятся «еще больше взвинтить ставки и обострить ситуацию».

Украина Джо Байден США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Юденков
Юрий Юденков

Рубль продолжит укрепляться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О родительской любви

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Гиена Европы» облизывает корм

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Стать добрее и сильнее

Александр Лосото
Александр Лосото

Вирус беспамятства

Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Все мнения
О проекте