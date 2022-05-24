Le Figaro: Байден развязал в мире великое противостояние

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Заявление президента США Джо Байдена о Тайване поставило точку в «стратегической неопределенности» и развязало эпоху великого противостояния. Об этом во вторник. 24 мая, заявил аналитик французской газеты Le Figaro Рено Жирар.

Он отметил, что международные отношения становятся непредсказуемыми. Так, в прошлом году США сбежали из Афганистана, после чего в Европе заговорили о «стратегической автономии», но теперь все поменялось.

Жирар обратил внимание на недавнее обещание Байдена оказать Тайваню военную поддержку в случае нападения со стороны Китая.

— Таким образом был положен конец «стратегической неопределенности», длившейся почти полвека, — подчеркнул он.

Кроме того, публицист привел декабрьское заявление Байдена, который утверждал, что США не будут воевать с Россией из-за Украины, однако с началом спецоперации начал массовые поставки оружия Киеву, передает РИА Новости.

До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия направила ноту Соединенным Штатам Америки с требованием прекратить поставки вооружения на Украину. По его словам, США не только не пытаются способствовать урегулированию конфликта, но и стремятся «еще больше взвинтить ставки и обострить ситуацию».