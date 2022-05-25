В КНР предложили создать «зеленый коридор» для экспорта зерна с Украины

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Необходимо создать «зеленый коридор» для экспорта российского и украинского зерна, учитывая сложную продовольственную ситуацию в мире. Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел КНР Ван И в разговоре со своей коллегой из ФРГ Анналеной Бербок.

— В сложившейся ситуации международное сообщество должно настаивать на скорейшем прекращении огня и предоставлении России и Украине зеленого коридора для экспорта зерна. Китай готов поддерживать взаимодействие со всеми сторонами, — заявил он.

Глава китайского МИД отметил, что по ключевым вопросам, которые вызывают озабоченность международного сообщества, КНР «никогда не останется в стороне». Он добавил, что Пекин постоянно предоставляет экстренную продовольственную помощь наиболее нуждающимся странам, передает РИА Новости.

24 мая глава МИД Великобритании Лиз Трасс поддержала идею создания коалиции стран, которая будет заниматься разблокировкой поставок украинского зерна. Для реализации данного предложения, вероятно, потребуется согласие Соединенных Штатов. Также речь может идти о сопровождении судов из Николаева.