NYT: США активизировали укрепление обороны Тайваня, учитывая опыт Украины

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Администрация американского президента Джо Байдена усилила укрепление оборонных возможностей Тайваня, учитывая опыт военной помощи Киеву. Об этом пишет газета The New York Times.

В статье отмечается, что Штаты хотят усилить военное присутствие на Тайване, чтобы попытаться отразить возможную атаку Китая.

По данным источников газеты, Вашингтон хочет превратить островное государство в «дикобраза». Этот термин предполагает, что Тайвань будет оснащен американским оружием и другими видами поддержки.

В статье издания говорится, что Штаты обещали продать Тайваню истребители F-16V, РСЗО и противокорабельные вооружения. Кроме того, предполагается, что Вашингтон может начать передавать островному государству разведданные, передает ТАСС.

23 мая американский лидер Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы участвовать в защите Тайваня военными методами, если туда решит «вторгнуться» Китай. По его словам, США взяли на себя такие обязательства.

В этот же день в Министерстве иностранных дел Китайской Народной Республики призвали Соединенные Штаты быть осторожными в словах относительно ситуации вокруг Тайваня.