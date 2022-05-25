Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Звезды, которые стали блондинками

Звезды, которые стали блондинками

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

NYT: США активизировали укрепление обороны Тайваня, учитывая опыт Украины

Полина Долганова
В мире
NYT: США активизировали укрепление обороны Тайваня, учитывая опыт Украины
Фото: Unsplash

Администрация американского президента Джо Байдена усилила укрепление оборонных возможностей Тайваня, учитывая опыт военной помощи Киеву. Об этом пишет газета The New York Times.

В статье отмечается, что Штаты хотят усилить военное присутствие на Тайване, чтобы попытаться отразить возможную атаку Китая.

По данным источников газеты, Вашингтон хочет превратить островное государство в «дикобраза». Этот термин предполагает, что Тайвань будет оснащен американским оружием и другими видами поддержки.

В статье издания говорится, что Штаты обещали продать Тайваню истребители F-16V, РСЗО и противокорабельные вооружения. Кроме того, предполагается, что Вашингтон может начать передавать островному государству разведданные, передает ТАСС.

23 мая американский лидер Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы участвовать в защите Тайваня военными методами, если туда решит «вторгнуться» Китай. По его словам, США взяли на себя такие обязательства.

В этот же день в Министерстве иностранных дел Китайской Народной Республики призвали Соединенные Штаты быть осторожными в словах относительно ситуации вокруг Тайваня.

Джо Байден США Китай
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Юденков
Юрий Юденков

Рубль продолжит укрепляться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О родительской любви

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Гиена Европы» облизывает корм

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Стать добрее и сильнее

Александр Лосото
Александр Лосото

Вирус беспамятства

Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Все мнения
О проекте