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Глава Россотрудничества рассказал о желающих переехать в Россию американцах

Полина Долганова
В мире
Глава Россотрудничества рассказал о желающих переехать в Россию американцах
Фото: Unsplash

Некоторые православные жители Соединенных Штатов, которые не хотят оставаться в стране из-за политики Вашингтона, обратились в Россотрудничество с просьбой оказать им помощь при переезде в Россию. Об этом рассказал глава ведомства Евгений Примаков.

— Американцы, которым осточертело «родитель 1 — родитель 2», Black Lives Matter — они воспринимают Россию как потенциальное убежище, они хотят переехать в Россию, — рассказал он в эфире радио КП.

Примаков добавил, что некоторые американцы хотят продать свои фермы и купить недвижимость в РФ. При этом в настоящее время отношения между государствами не позволяют им этого сделать.

Недавно журналист Джей Би Шерк в статье для издания The American Thinker выразил мнение, что президент США Джо Байден сделал из своей страны «тонущий корабль», а его политика грозит Штатам «общенациональным самоуничтожением». По его словам, ни один американский лидер до Байдена не доказывал правильность пословицы «рыба гниет с головы». По мнению журналиста, Байден запугивал темнокожих американцев рассказами о несвободе, а также лгал о деятельности своего сына.

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