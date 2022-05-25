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Столица строит современные школы

Екатерина Дмитриева
Общество
Столица строит современные школы
Фото: Пресс-служба Департамента строительства города Москвы

Почти два десятка объектов новых образований общей площадью более ста тысяч квадратных метров построены в этом году за счет средств городского бюджета, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

С 2011 года в Москве появилось более 400 новых школ и детских садов. Cтолице удалось решить проблему с обеспечением горожан учебными местами, но потребность в новых учреждениях остается.

— При разработке проектов используется стандарт «Московская школа», который предполагает трансформируемое ресурсосберегающее пространство, возможность организации максимального количества активностей в кабинетах и ​​обширных пространствах, — отметил Загрутдинов. — Понятная навигация, продуманная система групповой настройки кабинетов, эргономичная мебель, гармоничное оформление содействуют свободному обучению. Учитывается оптимальная логистика образовательного процесса, пищевого оборудования, работы систем энергопотребления.

Строительство Рафик Загрутдинов Школы
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