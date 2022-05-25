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Народный календарь. Почему запрещено плакать 26 мая

Анна Михалюк
Общество
Народный календарь. Почему запрещено плакать 26 мая
Фото: Pexels

По приметам, 26 мая появляются комары. Если это произошло, то летом ожидается ягодное изобилие. В народном календаре дата получила название Лукерья-комарница в честь святой Гликерии.

В этот день нельзя плакать, даже если вы плачете от радости. В противном случае наступят времена, когда придется рыдать из-за бед, которые с вами приключились. В вашей жизни могут наступить непростые времена, которые будут сопровождаться ложью, кражей, потерей и болезнями.

Запрещается в этот день свои волосы оставлять на расческе. Их необходимо сразу же убрать и сжечь, либо же бросить в проточную воду, можно выбросить и в канализацию. Если вы ослушаетесь запрета, то в противном случае вы долго не сможете избавить себя от семейных проблем. Вполне возможно, что вас будут преследовать семейные скандалы, постоянные недовольства друг другом, а также зависть и злость по отношению к близким.

Приметы также говорят о том, что в этот день не стоит совершать крупные покупки. Если вы потратите огромное количество денег, то в течение долгого времени вам придется жить в нищете и периодически просить в долг.

Приметы погоды:

Если в этот день появились комары, то летом будет много ягод.

Крупный комар — к доброму году.

Комары вьются — к теплым и солнечным дням.

Много мошек — готовь под грибы лукошки.

Часто ласточки и стрижи летают — к теплу.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему запрещено плакать 26 мая

Именины отмечают: Роберт, Александр, Василий, Георгий, Ефим, Ирина, Макар, Марианна, Сергей.

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