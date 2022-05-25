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Компьютеры стоимостью более девяти миллионов рублей злоумышленники вынесли из офиса в Химках

Елена Самойлова
Происшествия
Компьютеры стоимостью более девяти миллионов рублей злоумышленники вынесли из офиса в Химках
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Россия, Московская область, Химки, улица Панфилова Карта всех событий

В Химках задержаны подозреваемые в краже компьютерной техники на сумму свыше девяти миллионов рублей. Об этом в среду, 25 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, в феврале текущего года злоумышленники арендовали бокс в складском помещении на улице Панфилова. Рядом находился офис, и мужчины знали о графике работы сотрудников.

Когда там никого не было, подозреваемые вместе со знакомыми прошли на территорию и похитили компьютерную технику на сумму, превышающую девять миллионов рублей.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, установили личности и задержали подозреваемых — 41-летнего жителя Красногорска и 48-летнего жителя Тульской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Суд заключил одного из фигурантов под стражу, второго — под домашний арест.

В настоящее время полицейские ищут похищенное имущество и разыскивают соучастников.

Накануне, 24 мая, сообщалось о том, что мужчина украл аккумулятор иномарки со стоянки автосервиса в Москве.

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