Компьютеры стоимостью более девяти миллионов рублей злоумышленники вынесли из офиса в Химках

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Россия, Московская область, Химки, улица Панфилова Карта всех событий

В Химках задержаны подозреваемые в краже компьютерной техники на сумму свыше девяти миллионов рублей. Об этом в среду, 25 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, в феврале текущего года злоумышленники арендовали бокс в складском помещении на улице Панфилова. Рядом находился офис, и мужчины знали о графике работы сотрудников.

Когда там никого не было, подозреваемые вместе со знакомыми прошли на территорию и похитили компьютерную технику на сумму, превышающую девять миллионов рублей.

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Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, установили личности и задержали подозреваемых — 41-летнего жителя Красногорска и 48-летнего жителя Тульской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Суд заключил одного из фигурантов под стражу, второго — под домашний арест.

В настоящее время полицейские ищут похищенное имущество и разыскивают соучастников.

Накануне, 24 мая, сообщалось о том, что мужчина украл аккумулятор иномарки со стоянки автосервиса в Москве.