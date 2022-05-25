Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Звезды, которые стали блондинками

Звезды, которые стали блондинками

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Инфекционист назвал опасный симптом, при котором стоит обратиться за медицинской помощью

Ирина Игнатенко
Общество
Инфекционист назвал опасный симптом, при котором стоит обратиться за медицинской помощью
Фото: pixabay.com

Инфекционист Николай Малышев назвал опасный симптом, при котором стоит сразу обратиться за консультацией медицинского специалиста.

В настоящее время все чаще появляется информация о распространении случаев оспы обезьян и острого гепатита у детей в странах Европы и США. Также отдельные вирусологи не исключают вспышек птичьего и свиного гриппа.

Специалист отметил, что ежегодно в разные страны из Африки, Южной Америки и Юго-Восточной Азии завозят различные опасные заболевания. Поэтому, если человек посещал тропическую страну и по возвращении у него возникла высокая температура, нужно срочно обратиться к медикам.

— Всегда надо помнить: прибыл из тропической страны, и если, не дай бог, появилась температура, то нужно к врачу, — пояснил Малышев в комментарии «Царьграду».

Чем быстрее человек получит необходимое лечение, тем больше шансов быстрее поправиться, без последствий для организма.

Ранее врачи перечислили основные симптомы оспы обезьян. При этом заболевании появляются сыпь, лихорадка, сильная головная боль, боль в мышцах. Для этого заболевания характерно увеличение лимфоузлов, передает НСН.

Распространение обезьяньей оспы на территории России маловероятно, так как на границах страны проводится серьезный фитосанитарный контроль. Об этом сообщила заместитель генерального директора научного Центра «Вектор», кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих.

Здоровье инфекционист Вирусы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Юденков
Юрий Юденков

Рубль продолжит укрепляться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О родительской любви

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Гиена Европы» облизывает корм

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Стать добрее и сильнее

Александр Лосото
Александр Лосото

Вирус беспамятства

Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Все мнения
О проекте