Инфекционист назвал опасный симптом, при котором стоит обратиться за медицинской помощью

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Инфекционист Николай Малышев назвал опасный симптом, при котором стоит сразу обратиться за консультацией медицинского специалиста.

В настоящее время все чаще появляется информация о распространении случаев оспы обезьян и острого гепатита у детей в странах Европы и США. Также отдельные вирусологи не исключают вспышек птичьего и свиного гриппа.

Специалист отметил, что ежегодно в разные страны из Африки, Южной Америки и Юго-Восточной Азии завозят различные опасные заболевания. Поэтому, если человек посещал тропическую страну и по возвращении у него возникла высокая температура, нужно срочно обратиться к медикам.

— Всегда надо помнить: прибыл из тропической страны, и если, не дай бог, появилась температура, то нужно к врачу, — пояснил Малышев в комментарии «Царьграду».

Чем быстрее человек получит необходимое лечение, тем больше шансов быстрее поправиться, без последствий для организма.

Ранее врачи перечислили основные симптомы оспы обезьян. При этом заболевании появляются сыпь, лихорадка, сильная головная боль, боль в мышцах. Для этого заболевания характерно увеличение лимфоузлов, передает НСН.

Распространение обезьяньей оспы на территории России маловероятно, так как на границах страны проводится серьезный фитосанитарный контроль. Об этом сообщила заместитель генерального директора научного Центра «Вектор», кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих.