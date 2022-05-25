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Летний сезон проекта «Выходи во двор» стартует в Подмосковье

Ирина Игнатенко
Общество
Летний сезон проекта «Выходи во двор» стартует в Подмосковье
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В Московской области стартует летний сезон проекта «Выходи во двор», в рамках которого жители региона смогут сыграть матчи со звездами футбола.

Проект оказался очень востребованным, зимнюю серию в общей сложности посетили более 25 тысяч зрителей.

Стало известно, что первый летний матч состоится уже в конце мая в Можайске. Игры серии будут проходить в разных подмосковных городах на обычных футбольных полях под открытым небом в формате общей тренировки и игр со звездами.

Власти региона отмечают, что проект даст новый импульс развитию массового спорта.

Комментировать игры серии будут легендарный телеведущий и комментатор Виктор Гусев и спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

После Можайска матчи пройдут в Балашихе, Красногорске, Орехово-Зуеве, Наро-Фоминске. В настоящее время ведется прием заявок от муниципалитетов для составления дальнейшего графика матчей, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что на территории Московской области планируют создать десять новых футбольных стадионов.

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