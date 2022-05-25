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Более 15 ДТП с участием электросамокатов произошло в Москве с начала года

Елена Самойлова
Происшествия
Более 15 ДТП с участием электросамокатов произошло в Москве с начала года
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

С начала года в столице зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых фигурировали электрические самокаты. Об этом в среду, 25 мая, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Москве.

По данным Госавтоинспекции, 18 человек получили различные травмы в этих авариях.

Часто ДТП с электросамокатами происходили из-за пересечения проезжей части в неположенном месте.

— При этом практически во всех случаях пешеходный переход находился в зоне видимости, либо в непосредственной близости находились подземные или надземные пешеходные переходы, — отмечается в сообщении ГИБДД.

Кроме того, были случаи, когда водитель на электросамокате двигались вдоль проезжей части, а не по тротуару.

Госавтоинспекция напоминает любителям покататься, что всегда необходимо использовать экипировку, управлять транспортным средством только двумя руками и не отвлекаться на гаджеты. При большом скоплении людей вокруг и в парковых зонах необходимо соблюдать минимальную скорость, а на пешеходном переходе спешиваться и везти электросамокат рядом.

Накануне, 24 мая, сообщалось о том, что количество ДТП с участием мотоциклистов в столице сократилось.

ГИБДД Аварии электросамокат
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