Диетолог Соломатина рассказала, как выбрать полезные хлебцы

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Диетолог Елена Соломатина развеяла миф, что все хлебцы являются действительно диетическим продуктом, и рассказала, на что нужно обратить внимание при их выборе.

— Иногда это бывает просто реальный обман. Внесли немного отрубей, но они стоят в самом конце состава, а на первом плане какой-нибудь глюкозный сироп. Пишут не сахар, а что-то такое завуалированное. Этот хлеб повышает уровень глюкозы в крови, — отметила она.

По словам Соломатиной, «правильные» хлебцы состоят из цельного зерна, которое не повышает уровень глюкозы. Этот продукт поможет в процессе сброса веса людям с инсулинорезистентностью.

Эксперт советует учесть, что калорийность продукта при этом является достаточно высокой. Польза цельнозерновых хлебцев в том, что человек долгое время сохраняет чувство сытости и не теряет работоспособность, пишет News.ru.

Ранее диетолог Сара Гароне раскрыла пользу овсянки для здоровья. По ее словам, продукт помогает в борьбе с запорами, а также укрепляет сосуды и сердце и позволяет похудеть. Положительное влияние на ЖКТ овсянки обусловлено тем, что она содержит большое количество клетчатки, антиоксидантов и других питательных веществ.