Ученые рассказали, тяга к каким продуктам может говорить о наличии деменции у человека

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Лобно-височная деменция сопровождается рядом симптомов. При этом они могут касаться разных аспектов жизни человека, в том числе его питания, сообщает Nation news.

Согласно данным благотворительной организации Alzheimer’s UK, люди, у которых развивается деменция, испытывают огромное желание есть сладкие, жирные, а также содержащие большое количество углеводов продукты. При этом они забывают о манерах за столом и чувстве меры — это может касаться еды, алкоголя или других вредных привычек.

Также в списке симптомов деменции нечувствительность и грубость, импульсивное поведение, игнорирование запретов, заметная вялость, постоянное повторение одних и тех же действий.

Ученые отмечают, что в настоящее время ведется активная разработка новых методов лечения различных типов деменции, в том числе лобно-височной.

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