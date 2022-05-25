Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Звезды, которые стали блондинками

Звезды, которые стали блондинками

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Ученые рассказали, тяга к каким продуктам может говорить о наличии деменции у человека

Ирина Игнатенко
Общество
Ученые рассказали, тяга к каким продуктам может говорить о наличии деменции у человека
Фото: Unsplash

Лобно-височная деменция сопровождается рядом симптомов. При этом они могут касаться разных аспектов жизни человека, в том числе его питания, сообщает Nation news.

Согласно данным благотворительной организации Alzheimer’s UK, люди, у которых развивается деменция, испытывают огромное желание есть сладкие, жирные, а также содержащие большое количество углеводов продукты. При этом они забывают о манерах за столом и чувстве меры — это может касаться еды, алкоголя или других вредных привычек.

Также в списке симптомов деменции нечувствительность и грубость, импульсивное поведение, игнорирование запретов, заметная вялость, постоянное повторение одних и тех же действий.

Ученые отмечают, что в настоящее время ведется активная разработка новых методов лечения различных типов деменции, в том числе лобно-височной.

Болезнь Альцгеймера на определенных этапах можно спутать с другим заболеванием в силу схожей симптоматики. Об этом «Вечерней Москве» рассказал профессор кафедры поликлинической терапии, врач-гериатр Юрий Конев.

деменция Ученые Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Юденков
Юрий Юденков

Рубль продолжит укрепляться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О родительской любви

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Гиена Европы» облизывает корм

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Стать добрее и сильнее

Александр Лосото
Александр Лосото

Вирус беспамятства

Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Все мнения
О проекте