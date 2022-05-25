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Задержаны псевдофинансисты, подозреваемые в афере с инвестициями на миллион рублей

Елена Самойлова
Происшествия
Задержаны псевдофинансисты, подозреваемые в афере с инвестициями на миллион рублей
Фото: moscow-live

Задержаны два псевдофинансиста, подозреваемые в афере с инвестициями на миллион рублей. Об этом в среду, 25 мая, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, один из злоумышленников предлагал людям выгодно вложиться в микрофинансовую организацию, представляясь ее учредителем. При этом он гарантировал им получение больших процентов от вклада.

Поиском потенциальных клиентов занимался его сообщник, который являлся тренером в одном из столичных фитнес-центров.

Мужчины убеждали жертв в выгодности сделки и быстром получении больших доходов. Поверив, инвесторы вкладывали крупные суммы, однако затем злоумышленники переставали выходить на связь. Таким образом, от действий мошенников пострадали семеро человек.

Полицейские выяснили, что подозреваемые и не собиралась выполнять обещанное, поскольку не работали в микрофинансовой организации. Полученными деньгами они распорядились по своему усмотрению.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Один из фигурантов находится под стражей, второй — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

До этого сообщалось, что дело о хищении почти 600 миллионов рублей из столичного банка направили в суд.

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