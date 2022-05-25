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Свыше 25 тысяч человек присоединились к проекту «Город заданий»

Араз Салехов
Город
Свыше 25 тысяч человек присоединились к проекту «Город заданий»
Фото: Unsplash

Участниками проекта «Город заданий» стали свыше 25 тысяч человек, горожане в рамках события выполнили задания более 300 тысяч раз. Об этом в среду, 25 мая, сообщил руководитель ГКУ «Новые технологии управления», ответственного за развитие проекта «Город заданий» Александр Пищелко.

— Более 16 тысяч пользователей уже выполнили больше одного задания. Всего за все время существования проекта (с конца прошлого года) мы опубликовали около семи тысяч уникальных заданий онлайн- и офлайн-формата, за их выполнение участники получили свыше 25 миллионов баллов, — отметил он.

На сегодняшний день для пользователей ежедневно доступно более 40 онлайн- и офлайн-заданий. Среди них «Обучение чат-бота «Московского транспорта», «Фото- и видеосъемка в парке», «Подтверждение (или опровержение) устранения проблемы по сообщению на портале «Наш город» и «Рассказ о любимом парке».

Напомним, что проект «Город заданий» был создан для привлечения граждан к выполнению задач для улучшения городской среды.

Также стало известно, что в столице 24 мая прошел первый вебинар в рамках бесплатного онлайн-курса «Эффективные переговоры и продажи». Он был посвящен навыкам делового общения и работы с информационными потоками.

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