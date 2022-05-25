Минобороны России сообщило об уничтожении цехов «Мотор Сич» в Запорожье

Фото: Минобороны РФ

Российские войска ликвидировали в Запорожье производственные цеха завода «Мотор Сич», на которых выпускались двигатели для украинской авиации. Удар был нанесен с помощью ракет большой дальности воздушного и морского базирования. Об этом в среду, 25 мая, сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков.

Кроме того, за последние 24 часа ВС РФ нанесли удары по трем пунктам управления ВСУ, вражескому радиотехническому центру рядом с поселком Днепровское, логистическому центру 72-й мотопехотной бригады рядом с Соледаром и двум базам горючего в Харьковской области.

Вооруженные силы РФ также поразили два радиолокационных поста противовоздушной обороны и 16 районов сосредоточения живой силы и вооружений украинской армии, передает РБК.

Накануне глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что военнослужащие Украины размещают тяжелое вооружение и бронетехнику на территории двух школ в Одессе. Помимо этого, ВСУ оборудовали опорные пункты и разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории учебных заведений в ДНР.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.