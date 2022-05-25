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Синоптик рассказал о погоде в Москве до конца мая

Ирина Игнатенко
Город
Синоптик рассказал о погоде в Москве до конца мая
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал о погоде в столице до конца месяца.

Синоптик отметил, что 25 мая — последний холодный день в этом сезоне. По словам специалиста, 26 мая начнется плавный переход к потеплению. Столбики термометров поднимутся до 20 градусов тепла.

Тем не менее 26 и 27 мая будет проходить атмосферный фронт, который принесет осадки в виде дождя. Также возможен порывистый ветер.

В выходные также возможны небольшие дожди, температура воздуха прогреется до 19–21 градуса.

В последний день мая, 31-го числа, погода будет солнечной, без осадков. Столбики термометров поднимутся до 24 градусов, передает RT.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что май 2022 года войдет в десятку самых холодных весенних месяцев с 1879 года. Также он отметил, что в мае этого года температура в среднем на два градуса ниже обычных показателей.

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