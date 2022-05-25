Эксперт перечислил лучшие сферы для инвестиций

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В настоящее время сложилась непростая геополитическая ситуация между Россией и западными партнерами, это обстоятельство сказывается на внутреннем рынке и инвестиционном климате. О новых тенденциях рассказал совладелец предприятий общественного питания и гостиничного бизнеса Евгений Панков.

По его словам, готовый бизнес в России относится к категории высокорисковых вложений. Но он может принести инвестору существенный доход.

— Бизнес в России — это достаточно такая высокорисковая инвестиция, и на текущий момент спрос сместился. Он уже не такой стандартный: это производство, медицина и розничная торговля, — подчеркнул специалист в комментарии ФАН.

Эксперт добавил, что российский рынок пользуется наибольшей популярностью в КНР. Китайские инвесторы чаще остальных выбирают Россию в качестве страны для бизнес-вложений.

Объем инвестиций в объекты коммерческой недвижимости Москвы и площадки под строительство в 2022 году составил 83,5 миллиарда рублей, что в 3,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.