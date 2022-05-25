Эксперт перечислил три условия для автоматического назначения страховой пенсии

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Есть важные условия, при выполнении которых гражданин России сможет оформить страховую пенсию автоматически. О них напомнил профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

Как отметил специалист, для получения страховой пенсии в 2022 году недостаточно иметь только пятнадцать лет официального трудового стажа.

Необходимо соблюсти ряд условий.

— Первое — достижение пенсионного возраста. Второе наличие не менее 15 лет трудового стажа, который обеспечит минимальное количество (30) пенсионных баллов. Последние являются третьим условием, — рассказал эксперт в комментарии Nation News.

При выполнении этих трех условий назначение пенсии происходит автоматически. Если у человека была легализованная занятость, и работодатель платил за него страховые взносы, то все это будет отражено в системе учета в ПФР.

Досрочно получить пенсию могут те, кто работал на Севере или на предприятиях с вредными условиями труда.

Российское правительство согласовало индексацию МРОТ, прожиточного минимума и страховых пенсий на 10 процентов. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на два источника, близких к кабинету министров.