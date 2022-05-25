Сомнолог предупредил о последствиях недосыпа

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Регулярный недосып грозит снижением иммунитета и повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Об этом предупредил врач-сомнолог, руководитель Центра медицины сна Александр Калинкин.

Он пояснил, что из-за недостаточного количества сна у человека снижается концентрация, ухудшаются реакции и мыслительные процессы.

По словам Калинкина, человек с недосыпом больше подвергнут воздействию вирусов.

Эксперт назвал основным правилом гигиены сна соблюдение режима. Он посоветовал соблюдать минимальный распорядок даже тем, кто не имеет четкого рабочего графика.

— Разве что если человек постоянно работает в ночь, а днем отдыхает, стоит перейти на этот режим полностью, отказаться от социума, — цитирует слова сомнолога Лента.ру.

Врач-невролог Серго Центерадзе объяснил, почему вредно читать плохие новости в большом количестве, особенно перед сном. По словам эксперта, переизбыток плохих новостей больше ударяет по тем людям, у которых и без того есть склонность к нарушениям сна. Из-за негативной информации они будут засыпать дольше, а качество сна будет снижаться.