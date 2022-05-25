Мужчина выломал стекло и украл коробку пряников из кофейни в Москве

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Россия, Москва, Воронцовский парк Карта всех событий

Неизвестный ворвался в кофейню и украл коробку имбирных пряников. Об этом стало известно в среду, 25 мая.

По данным СМИ, объектом нападения стала кофейня, расположенная в Воронцовском парке. На кадрах с камеры видеонаблюдения заметно, что злоумышленник выломал стекло, залез внутрь, еще и потоптался на столе.

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По данным Telegram-канала Shot, руководство заведения предполагает, что это был бывший стажер на должность бариста — 28-летний Аслан Руденко. Его не взяли на работу и не оплатили три часа стажировки, на что тот обозлился и стал писать в интернете грубые отзывы на кафе.

В прошлом парень был бойцом ММА и сам себя называет Грозный лев. Все обвинения мужчина отрицает и уверяет, что на кадрах не он.

В настоящее время личность злоумышленника устанавливают полицейские.

До этого сообщалось, что у ребенка на детской площадке украли телефон стоимостью более 30 тысяч рублей.