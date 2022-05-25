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Диетолог назвала продукты, которые полезно есть в первой половине дня

Анастасия Колоскова
Общество
Диетолог назвала продукты, которые полезно есть в первой половине дня
Фото: depositphotos

Рацион в первую половину дня должен включать овощи, фрукты, ягоды, злаки и каши. Об этом рассказала диетолог Анжелика Дюваль.

По ее словам, наиболее полезными напитками являются фруктовые и овощные смузи и коктейли на основе растительного молока.

Эксперт отметила, что предпочтение стоит отдавать сложным углеводам. Полученная из них энергия позволит сохранять физическую активность в течение дня.

— Если такие продукты есть вечером, то это скажется на отложении лишнего веса, — подчеркнула Дюваль.

Она также добавила, что крепкий и свежезаваренный чай лучше пить в первой половине дня, так как вечером тонизирующий напиток может помешать засыпанию.

Диетолог порекомендовала отказаться от употребления кофе, особенно тем, что имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом, пишет News.ru.

Диетолог Елена Соломатина, в свою очередь, развеяла миф, что все хлебцы являются действительно диетическим продуктом, и рассказала, на что нужно обратить внимание при их выборе. По ее словам, «правильные» хлебцы состоят из цельного зерна, которое не повышает уровень глюкозы.

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