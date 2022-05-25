Появилось фото с места пожара на западе Москвы

Россия, Москва, Кунцевская улица Карта всех событий

Появилось фото с места пожара в квартире на западе столицы. По предварительной информации, в квартире мужчин, расположенной на 17 этаже, произошло возгорание, при этом входная дверь была закрыта изнутри на ключ и заблокирована холодильником.

Внутри квартиры не было людей, однако спасатели обнаружили целых три очага возгорания.

Фото: Вечерняя Москва

Источник предположил, что имела место попытка поджога. Кроме того, на улице возле дома обнаружены двое пострадавших.