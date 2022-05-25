Водитель без прав пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Рязанский проспект Карта всех событий

Полицейские задержали подозреваемого в даче взятки должностному лицу. Об этом в среду, 25 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

По данным ведомства, инспекторы ДПС на Рязанском проспекте остановили автомобиль, за рулем которого находился 26-летний приезжий. Во время проверки документов выяснилось, что у молодого человека нет прав.

Чтобы избежать административной ответственности, водитель передал автоинспектору пять тысяч рублей внутри своего паспорта.

Сотрудник ГИБДД предупредил мужчину о том, что за это предусмотрено наказание в соответствии с Уголовным кодексом РФ. Злоумышленник не отреагировал и еще раз попробовал дать деньги, за что и был задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению, покушение на преступление» и «Мелкое взяточничество». Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

19 мая еще одного водителя с поддельными правами задержали за дачу взятки сотруднику ГИБДД.