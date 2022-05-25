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Эксперт рассказал, в каких районах Ленинградской области необходимы трамвайные линии

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт рассказал, в каких районах Ленинградской области необходимы трамвайные линии
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В ближайшее время появятся новые трамвайные линии от Санкт-Петербурга до двух населенных пунктов Ленинградской области — деревни Новосаратовки и города Всеволожска. Профессор кафедры транспортных систем СПбГАСУ Андрей Горев рассказал, где еще необходимо строительство новых линий.

Помимо густонаселенных Всеволожска и Новосаратовки, существуют и другие районы, где трамвайные линии позволили бы улучшить транспортную ситуацию.

— Что касается точек, которые сейчас наиболее нуждаются в трамвайных линиях, то это, во-первых, направление Красного Села, западный обход через Аннино. Во-вторых, это линия из Шушар в Колпино. Еще есть Мурино, куда нужна линия через Гражданский проспект. Одна веточка должна уходить на Бугры, другая — на метро «Девяткино», — отметил он в комментарии «Невским новостям».

Сообщается, что сумма, которую потратят на возведение рельсов и других необходимых для работы магистралей объектов, зависит от расчетов проектировщиков. Влияние оказывают число эстакад и скоростной режим.

Ранее москвичам рассказали, как обучают машинистов и водителей городского транспорта.

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