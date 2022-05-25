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Захарова заявила, что Россия не получала плана Италии по урегулированию на Украине

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Захарова заявила, что Россия не получала плана Италии по урегулированию на Украине
Фото: МИД РФ

Москва не получала план Италии по урегулированию на Украине. Об этом в среду, 25 мая, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Вы не поверите, но эта инициатива, некий план нам не был передан. Невозможно поверить, но это действительно так. Есть у нас только информация из СМИ о некоем плане, который министр иностранных дел Италии направил в ООН, — заявила дипломат.

По ее словам, даже если рассматривать детали этого плана из публикаций в СМИ, сразу видно, что они слишком далеки от реальности. Эксперты министерства внимательно изучили их.

Захарова подчеркнула, что якобы предложенный РФ план Италии ставит во главу угла ужесточение санкций и продолжение военной поддержки Украины. Подобное, отметила дипломат, вряд ли могло бы заинтересовать Москвы, передает РИА Новости.

До этого газета la Repubblica сообщила, что план Италии по урегулированию конфликта на Украине состоит из четырех этапов. Документ был составлен итальянским МИД при участии правительственного дворца Киджи. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо уже передал план генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подтвердил, что Кремль пока не получил предложения Италии по урегулированию украинского конфликта, несмотря на сообщения СМИ.

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