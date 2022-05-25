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Москвичи смогут познакомиться с традициями Татарстана в библиотеке № 241

Георгий Соланович
Город
Москвичи смогут познакомиться с традициями Татарстана в библиотеке № 241
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Маршала Тухачевского, 28к1 Карта всех событий

Жители столицы смогут познакомиться с народом и традициями Республики Татарстан на фольклорном празднике «Сила традиций» в библиотеке № 241. Мероприятие пройдет в рамках акции «Библионочь», передает пресс-служба мэра и правительства Москвы в среду, 25 мая.

— Участники познакомятся с самобытными традициями татар и с их кухней. Далее гости совершат виртуальное путешествие по крупным городам республики. Продолжит мероприятие познавательный час «Из истории национального костюма татар». Приятным сюрпризом для посетителей библиотеки станет концерт ансамбля «Татар Моннары», — говорится в сообщении.

На празднике прозвучат стихи и песни композиторов Татарстана, а также народные мелодии республики. В конце мероприятия гостям предложат попробовать татарские национальные блюда. «Сила традиций» состоится 28 мая, вход бесплатный, передает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, 28 мая начнет работать Зеленый театр ВДНХ. Торжественное открытие начнется в 19:00. Участниками нового сезона концертов в Зеленом театре станут группа «Моральный кодекс», композитор Кирилл Рихтер, Ирина Дубцова, Александр Малинин, Николай Носков, Сергей Пенкин, Сергей Трофимов, SHAMAN и многие другие.

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