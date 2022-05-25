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Северодонецк в ЛНР находится в оперативном окружении сил Народной милиции и РФ

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Северодонецк в ЛНР находится в оперативном окружении сил Народной милиции и РФ
Фото: glava-lnr.info

Силы Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) и российские военные взяли Северодонецк в оперативное окружение. Об этом в среду, 25 мая, сообщил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.

— Перемещение из Северодонецка осуществляется только по одному единственному мосту, который также находится под нашим огневым контролем. Поэтому на данный момент можно говорить, что город Северодонецк находится в оперативном окружении, — заявил он.

Народная милиция ЛНР и вооруженные силы РФ закрыли Северодонецк с трех сторон, передает слова Марочко ТАСС.

Днем ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о начале штурма города Красный Лиман в Донецкой области. По словам Пушилина, уже более половины Красного Лимана сейчас занято российскими военными.

В этот же день заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что армия ДНР не планирует заходить в Авдеевку. Войска республики собираются взять город в блокаду.

Глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские боевики разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории учебных заведений в ДНР. Кроме того, боевики заминировали емкости с опасным химическим веществом в здании и ангарах завода редких газов в ЛНР.

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