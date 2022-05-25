«Подтолкнет к рецидивам»: адвокат прокомментировал запрет людям с судимостью работать в такси

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Госдума приняла закон, запрещающий людям с судимостью работать в такси. Под его действие попали граждане с неснятой или непогашенной судимостью, за преступления средней тяжести, тяжкие, особо тяжкие преступления.

Игорь Пастухов, адвокат, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, в эфире сетевого вещания «ВМ» рассказал о том, насколько этот запрет оправдан и как он может сказаться на дальнейшей судьбе человека с судимостью.

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— Законопроект принят, но мне кажется, что это было сделано быстро и непродуманно. Среди прочего, он предполагает освободить от работы даже тех, кто в этот момент находится под следствием. У нас в совете активно обсуждался вопрос введения в стране пробации — это социальные институты, которые помогают освобожденному человеку обратно вливаться в жизнь, им помогают с жильем, с поиском работы. Но эта история требует денег. Мы и законопроект направляли, но подвижек как не было, так и нет. А ограничения… Не слишком обоснованные меры, — высказался эксперт.

Он предположил, что во время опроса многие респонденты действительно могли поддержать инициативу, но ему как профессионалу этот закон не кажется правильным.

— Он вводит серьезные ограничения и не дает альтернативы. Не исключено, что его применение подтолкнет к рецидивам, — считает адвокат.

В Москве 25 мая пассажирка такси оставила в автомобиле младенца. Женщина вышла из машины, но вытащить ребенка не успела — водитель уже отправился на другой заказ, забыв про маленького пассажира.