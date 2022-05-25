Кулеба заявил о чрезвычайно плохой для ВСУ ситуации в Донбассе

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Сейчас в Донбассе сложилась чрезвычайно плохая ситуация для украинской армии. Об этом в среду, 25 мая, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

— Я не хочу, чтобы у кого-либо складывалось впечатление, что все более или менее в порядке с войной. Ситуация в Донбассе чрезвычайно плохая, — подчеркнул он.

По словам министра, ситуация только ухудшится, если западные страны не будут поставлять на Украину реактивные системы залпового огня. Кулеба добавил, что это могло бы стать «ключом к изменению игры». В первую очередь отправить РСЗО должна Америка, за которой последуют и другие страны, передает слова главы украинского МИД ТАСС.

В этот же день член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о подготовке к выдаче российских паспортов жителям региона. По его словам, первые российские паспорта жители области получат уже в ближайшие дни.

19 мая глава военно-гражданской администрации региона (ВГА) Владимир Сальдо заявил, что Херсонская область в перспективе войдет в состав России. По его словам, как только территория будет освобождена от украинских войск, область будет трансформироваться в субъект РФ. Глава ВГА также добавил, что Херсонская область рассматривает Россию как «свою страну».