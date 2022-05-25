Потомков ополченцев пригласили на съемки фильма

Фото: Пресс-служба Московской городской Думы

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. 25 мая депутаты Мосгордумы и руководство киностудии обсудили съемки фильма о народных ополченцах.

Съемки фильма, посвященного подвигу Московского народного ополчения в годы Великой Отечественной войны, начнутся 3 июля, в день обращения Сталина к советскому народу. Гендиректор студии «Военфильм» Игорь Угольников пригласил потомков ополченцев принять участие в съемках.

— Я бы хотел не только начать съемки с этого важного эпизода, но и позвать вас на съемки, — обратился Игорь Угольников к потомкам ополченцев на встрече в Мосгордуме. — Безусловно, мы будем готовить к съемкам актеров, актеров массовых сцен, эпизодических ролей. Я бы очень хотел, чтобы наши кремлевские курсанты приняли участие в них. Но мне было бы важно, чтобы проект был по-настоящему народным, чтобы в нем снимались внуки ополченцев.

Планируется, что только основных ролей в фильме будет 42 — это и ополченцы, и их семьи, и командиры Красной армии, и рабочие заводов, и многие другие. Сам Игорь Угольников сыграет своего деда, погибшего 7 октября 1941 года.

— Будет правильно, если все мы с вами у Библиотеки имени Ленина будем слушать репродуктор, из которого звучит голос Сталина, который обращается к народу: «Братья и сестры...» — сказал Игорь Угольников.

В фильме планируют достоверно показать Москву июля 1941 года. Так, уже известно, что один из эпизодов снимут на электрозаводе, откуда уходила на фронт вторая Сталинская дивизия ополчения.

— Должно быть и метро — станция «Маяковская», и Библиотека имени Ленина, и улица Горького, — рассказал Игорь Угольников.

Художественный фильм о подвиге московских ополченцев, по словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, снимается в нашей стране впервые.

— Исполняется моя мечта о создании полнометражной картины о Московских ополченцах. На одном из кинофестивалей, посвященных фильмам о Великой Отечественной войне, я отметил, что, к сожалению, начиная с 1941 года и вплоть до 2022-го не было создано ни одного фильма о подвиге Московского народного ополчения. Игорь Угольников услышал меня, и сегодня мы вместе с потомками ополченцев начинаем воплощать эту мечту в жизнь, — сказал Алексей Шапошников в ходе встречи.

Уже сейчас на основе изученных архивных данных готовится документальный фильм о дивизиях Московского народного ополчения.

Художественную кинокартину снимут в двух форматах: полнометражный фильм и сериал длиной в четыре эпизода. Игорь Угольников сообщил, что художественный фильм о подвиге Московского народного ополчения должен выйти в мае 2024 года.

СПРАВКА

Патриотическая программа «Памяти Московского народного ополчения» реализуется по инициативе депутатов Мосгордумы с 2015 года. В городе установлены памятники дивизиям ополчения, в честь подвига москвичей названа станция метро «Народное Ополчение». В соответствии с принятым столичным парламентом законом 11 октября в Москве отмечается памятная дата — День Московского народного ополчения.