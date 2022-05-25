Собянин принял участие в заседании Президиума Госсовета по вопросам соцподдержки граждан

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Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в заседании Президиума Государственного совета по вопросам социальной поддержки граждан. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в среду, 25 мая.

Заседание провел президент России Владимир Путин. Глава государства затронул вопросы помощи семьям с детьми и индексации социальных выплат и зарплат бюджетников.

Так, президент предложил увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров и прожиточный минимум в стране на десять процентов с 1 июня.

— Владимир Путин добавил, что важно проводить последовательную политику опережающего роста заработных плат относительно увеличения стоимости жизни, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

До этого глава города поздравил столичных школьников с победой на Всероссийской олимпиаде (ВОШ). Обучающиеся получили 248 дипломов победителей и 1069 дипломов призеров.

Особое внимание мэр города уделил успехам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые соревновались наравне с остальными и показали неплохие результаты.