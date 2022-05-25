Минобороны: МКК прекратил поставки жизненно важных лекарственных препаратов в Донбасс

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Международный Красный Крест (МКК) под предлогом нестабильной ситуации прекратил поставки жизненно важных лекарственных препаратов в Донбасс. Об этом в среду, 25 мая, сообщил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— Более 12 тысяч пациентов в ближайшие месяцы останутся без необходимой квалифицированной помощи, что приведет к увеличению количества новых случаев заболеваний и смертности, — заявил он.

По словам Мизинцева, поставки были прекращены из-за якобы нестабильной обстановки в Донбассе. Минобороны России призывало Всемирную организацию здравоохранения (ВО) и МКК восстановить поставки необходимых медикаментов, сообщается в Telegram-канале министерства.

До этого Международный комитет Красного Креста признал задержку с предоставлением ответа на запрос уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о российских военнопленных на Украине. Во вторник, 24 мая, пресс-служба организации все же пообещала предоставить его в самые кратчайшие сроки.

Днем ранее Мизинцев сообщил, что украинские боевики разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории учебных заведений в ДНР. Кроме того, боевики заминировали емкости с опасным химическим веществом в здании и ангарах завода редких газов в ЛНР.