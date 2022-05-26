Около 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Почти 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали два рейса и три отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны два рейса и шесть отменены. А в аэропорту Внуково задержаны четыре рейса и десять отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 31 мая. Ограничения касаются аэропортов в Анапе, Курске, Липецке, Белгороде, Воронеже, Симферополе и других городах России.

Недавно адвокат Елена Пономарева в беседе с «ВМ» рассказала, как вернуть денежные средства за авиабилеты. По ее словам, возможность возврата денег зависит от того, по какой причине пассажир отказывается от услуги, а также от типа авиабилета.