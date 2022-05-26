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В Госдепе призвали не отключать Россию от интернета

Юлия Курганова
В мире
В Госдепе призвали не отключать Россию от интернета
Фото: shutterstock

Соединенные Штаты призвали «вовлеченных игроков по всему миру» не отключать РФ от интернета, чтобы не лишать ее граждан доступа к информации. Об этом сообщил в среду, 25 мая, на регулярном брифинге официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

Он отметил, что информация должна продолжать поступать в страну, а интернет — оставаться «свободным и открытым внутри самой России».

По словам представителя Госдепа, США продолжат поддерживать журналистов и их организации в РФ — как те, что находятся сейчас в стране, так и за ее пределами, передает РИА Новости.

24 мая генеральный директор компании YouTube Сьюзан Воджицки заявил, что видеохостинг не собирается покидать Россию. По его словам, видеохостинг в нынешнем конфликте может использоваться также для гуманитарных целей. Так, YouTube могут использовать организации дистанционного обучения детей.

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