Синоптики сообщили москвичам о сохранении прохладной погоды 26 мая

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В четверг, 26 мая, столичный регион окажется в передней части циклона. С юго-западный ветром начнется адвекция теплого воздуха и в дневные часы температура воздуха в столице немного повысится. Во второй половине дня, начиная с юго-западных районов Подмосковья, приблизится атмосферный фронт. Облаков станет больше и прольются дожди от небольших до умеренных.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 19–21 градус. В Подмосковье температура ожидается на уровне 16–21 градус тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном мегаполисе сохранится прохладная погода, среднесуточная температура воздуха отстает от климатической нормы на 3-6 градусов. Атмосферное давление немного понизится, кислородный режим благоприятный.

Такие погодные условия не должны вызывать каких-либо метеопатических реакций, лишь небольшие симптомы психологического дискомфорта из-за усталости, переутомления, недостатка солнечного света, частых колебаний температуры могут испытывать метеочувствительные люди. Продолжается цветение растений, что может стать причиной ухудшения самочувствия у аллергиков. Тем не менее не стоит отказываться от прогулок и занятий спортом.

Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил об интенсивных дождях в Москве. По его словам, над столицей концентрируются отдельные массивы дождевых туч, кое-где уже накрапывает дождь, это такое предтишье к ненастью, которое ждет москвичей в ближайшие сутки.