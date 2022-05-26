Москвичей удивили низкие цены в duty Free аэропорта Шереметьево

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Низкие цены в duty Free аэропорта Шереметьево удивили жителей столицы. Из-за укрепившегося рубля многие товары в магазине беспошлинной торговли оказались заметно дешевле, чем на прилавках Москвы.

Прокомментировала ситуацию москвичка Светлана, которая на днях вылетала за рубеж из терминала С Шереметьева. По ее словам, сейчас пассажирам выгодно совершать покупки в магазинах, где цены установлены в евро и привязаны к курсу валют Центробанка России.

— Например, мы купили помаду марки MAC со скидкой за 3,9 евро (в магазинах сейчас по 2500 продается), что по текущему курсу составляет около 230 рублей. В городе простая «гигиеничка» сейчас стоит дороже. Удивили также цены на алкоголь, духи, — высказалась женщина, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В апреле Федеральная таможенная служба (ФТС) и Минпромторг одобрили предложение представителей бизнеса разрешить покупку товаров в беспошлинной зоне торговли гражданам, вылетающим из России в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).