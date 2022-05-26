Американцы оценили решение Путина об оплате газа в рублях

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Читатели газеты The Washington Post положительно оценили решение российского лидера Владимира Путина об оплате газа в рублях. Своим мнением на этот счет пользователи поделились под публикацией издания, в которой говорилось об уступках, на которые пошла Европа.

«Какие они жалкие, эти европейцы. Слабаки», — написал один из читателей.

Другой комментатор отметил, что в Евросоюзе много раз говорили о планах отказаться от российского газа, однако этого не произошло.

Еще один читатель газеты отметил, что европейцы рассчитывают на помощь России, которая снабжает их отоплением и теплом.

«Американцы этого не понимают. Представьте, цены на бензин мгновенно подскакивают до 12 долларов за галлон, а счета за электричество увеличиваются в сотни раз. Как будут жить люди?» — передает слова одного из пользователей РИА Новости.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация не будет принимать плату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях. Он добавил, что Россия будет выполнять контрактные соглашения.

Стоимость газа по итогам прошлого года выросла в 26 странах Европы, самый активный рост цен был зафиксирован в Болгарии, Греции и Молдавии. Так, в Болгарии цены на голубое топливо выросли вдвое, в Греции рост цен составил 95,9 процента, а в Молдавии — 84,7 процента. Стоимость газа выросла более чем на 35 процентов в 11-ти странах, при этом рост цен на топливо в России составил 2,6 процента.