Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Американцы оценили решение Путина об оплате газа в рублях

Полина Долганова
В мире
Американцы оценили решение Путина об оплате газа в рублях
Фото: shutterstock

Читатели газеты The Washington Post положительно оценили решение российского лидера Владимира Путина об оплате газа в рублях. Своим мнением на этот счет пользователи поделились под публикацией издания, в которой говорилось об уступках, на которые пошла Европа.

«Какие они жалкие, эти европейцы. Слабаки», — написал один из читателей.

Другой комментатор отметил, что в Евросоюзе много раз говорили о планах отказаться от российского газа, однако этого не произошло.

Еще один читатель газеты отметил, что европейцы рассчитывают на помощь России, которая снабжает их отоплением и теплом.

«Американцы этого не понимают. Представьте, цены на бензин мгновенно подскакивают до 12 долларов за галлон, а счета за электричество увеличиваются в сотни раз. Как будут жить люди?» — передает слова одного из пользователей РИА Новости.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация не будет принимать плату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях. Он добавил, что Россия будет выполнять контрактные соглашения.

Стоимость газа по итогам прошлого года выросла в 26 странах Европы, самый активный рост цен был зафиксирован в Болгарии, Греции и Молдавии. Так, в Болгарии цены на голубое топливо выросли вдвое, в Греции рост цен составил 95,9 процента, а в Молдавии — 84,7 процента. Стоимость газа выросла более чем на 35 процентов в 11-ти странах, при этом рост цен на топливо в России составил 2,6 процента.

газоснабжение США Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Украинцы массово дезертируют

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Рубль продолжит укрепляться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О родительской любви

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Стать добрее и сильнее

Все мнения
О проекте