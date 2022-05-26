Минобороны показало кадры захваченных десантниками укрепленных позиций ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Подразделение российских Воздушно-десантных войск захватило укрепрайон ВСУ. Соответствующие кадры Министерство обороны РФ опубликовало в четверг, 26 мая.

По словам замкомандира роты, российские военные должны были завладеть выгодным рубежом. Захват производился двумя штурмовыми группами.

Он добавил, что ВСУ оказывали сопротивление, однако российские военные смогли выполнить поставленные перед ними задачи.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что подразделения разведки и расчеты беспилотников установили координаты вражеских позиций и нанесли точные удары, передает ТАСС.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.