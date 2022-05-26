Рафик Загрутдинов рассказал о строительстве нового детского сада в деревне Ватутинки

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, поселение Десеновское, посёлок Ватутинки Карта всех событий

В Новомосковском административном округе идет строительство нового детского сада, его общестроительная готовность составляет 65 процентов. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Специалисты приступили к благоустройству территории строящегося здания детского сада на 350 мест в деревне Ватутинки, — отметил он.

При этом глава столичного департамента добавил, что на объекте ведутся отделочные работы, а также монтаж инженерных систем. Планируется, что его введут в эксплуатацию до конца года. Общая площадь здания составляет 4,8 тысячи квадратных метров. В здании разместятся игровая, бассейн, спортивный и музыкальный залы, творческая мастерская.

Помимо этого, в Юго-Восточном административном округе построят образовательный комплекс со школой, учебным корпусом и двумя детскими садами. В трехэтажном здании школы будут расположены начальная школа на 700 учеников и основная школа на 450 учеников. Помимо этого, на объекте возведут отдельный корпус для старшеклассников на 350 мест.