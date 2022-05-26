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Андрей Бочкарев оценил готовность участка скоростного диаметра от улицы Грайвороновской до Шоссейной

Александр Афонин
Город
Андрей Бочкарев оценил готовность участка скоростного диаметра от улицы Грайвороновской до Шоссейной
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

Готовность участка Московского скоростного диаметра (МСД) — от улицы Грайвороновской до Шоссейной — оценивается в 30 процентов. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Возведены 43 из 44 опор полуторакилометровой эстакады основного хода МСД, которая пройдет над Люблинской улицей, Курским направлением МЖД, Волгоградским проспектом и улицей Шоссейной, связав Нижегородский район и Печатники, — сказал он.

Заммэра добавил, что строительство эстакады ведется без остановки движения транспорта.

На данный момент специалисты смонтировали более десяти тысяч тонн металлоконструкций, что составляет примерно 35 процентов от общего объема работ.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что общая протяженность дорог участка составляет 10,4 километра. Сегодня специалисты завершили 12 из 16 опор эстакады левоповоротного съезда на Волгоградский проспект в сторону области, а также 14 из 15 опор эстакады на основной ход МСД.

23 мая Бочкарев рассказал о сроках завершения строительства МСД. По его словам, работы планируется завершить в 2023 году.

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