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В России выявили 4700 случаев коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 4700 случаев коронавируса за сутки
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 4700 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 26 мая, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от ковида скончался 91 гражданин, еще 2060 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели от COVID-19 6455 человек.

В России выявили 4700 случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

Коронавирусная инфекция все больше становится похожа на сезонное заболевание, поэтому рост заражений коронавирусом может произойти осенью текущего года. Об этом в пятницу, 20 мая, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она добавила, что осенью в стране можно наблюдать подъем заболеваемости многими инфекциями, к числу которых относится и COVID-19.

Недавно молекулярный биолог Константин Северинов рассказал о том, куда «исчез» COVID-19. Он отметил, что, судя по официальной статистике, волна штамма «омикрон» в России прошла, и вирус себя повел так же, как и в других странах. Биолог назвал два пути, по которым может двигаться вирус. Ковиду выживать в 2022 году в условиях иммунитета и вакцинации гораздо сложнее, чем в 2020-м.

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