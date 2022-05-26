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Пушилин сообщил о задержании спрятавшихся на «Азовстали» украинских боевиков

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пушилин сообщил о задержании спрятавшихся на «Азовстали» украинских боевиков
Фото: vk/pushilindenis

На территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе задержали боевиков, которые спрятались или отстали от остальных украинских военных во время процесса сдачи в плен Вооруженным силам России. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Он уточнил, что на комбинате все еще могут оставаться украинские боевики, которые «чисто физически» могли спрятаться.

— Уже есть такие выявленные, тоже направленные к месту содержания. Я не скажу, что они 100 процентов есть или 100 процентов уже все зачищено, — цитирует Пушилина РИА Новости.

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу 20 мая доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном освобождении комбината «Азовсталь» и города Мариуполя от украинских националистов. В этот день подземные тоннели комбината, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил. Всего за период с 16 мая сложили оружие и сдались в плен Вооруженным силам РФ 2439 боевиков батальона «Азов» и военнослужащих украинской армии, которые были заблокированы на территории завода.

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