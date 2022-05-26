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Агроном назвала главные обработки в саду в начале лета

Анна Михалюк
Общество
Агроном назвала главные обработки в саду в начале лета
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Селекционер, кандидат сельско-хозяйственных наук Юлия Кондратенок рассказала о том, какие обработки в саду необходимо провести в начале лета.

Она подчеркнула, что май и начало июня — крайне важный период для всех садовых растений, и именно в это время важно организовать для них защиту от вредителей и болезней.

— Молодая и сочная завязь крайне восприимчива к болезням и повреждениям, и появляется огромное число насекомых, которые готовы съесть будущий урожай. Те растения, которые цветут, а это вишня, алыча, персик и абрикос, важно обработать от ожогов по цветку. Для тех, кто окончил цветение, нужно провести защитную обработку от болезней и вредителей. Такие кустарники и деревья нужно опрыскивать баковой смесью. В этом году для груш необходимо провести акарицидную обработку. К ней можно добавить комплексное удобрение, которое укрепит растение, — рассказала специалист в новом выпуске на YouTube-канале Procvetok.

Кроме растений, обработать в начале лета необходимо и ягоды. Так, после цветения у крыжовника и смородины активизируются вредители: клещи заселяют пустые почки, и это важный момент, чтобы не допустить их распространение. Для этого необходимо также провести акарицидную обработку. Землянику, если она не зацвела, нужно обработать от долгоносика, который снижает урожайность. Но если ягода вся в цвету, то нужно применять биопрепараты от насекомых .

Агроном Анна Пашкевич рассказал о том, чем обрабатывать растения от луковой мухи. По ее словам, можно воспользоваться биологическими препаратами, но действенны и народные методы.

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