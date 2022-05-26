Стало известно, как будет работать общественный транспорт в День города

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27 мая в Санкт-Петербурге будут отмечать День города. Городу исполнится 319 лет. Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня города, пройдут в субботу, 28 мая. В пресс-службе комитета по транспорту рассказали, как будет работать общественный транспорт в предстоящие выходные — 28 и 29 мая.

Для удобства жителей и гостей города на Неве метрополитен будет работать в круглосуточном режиме. Интервал движения поездов в ночное время увеличат. Оплатить проезд можно при помощи проездных билетов, а также при помощи карты, передает ФАН.

Кроме того, в ночь с 28 на 29 мая с 00:00 до 06:00 будет организована работа городского наземного транспорта с интервалом движения 30 минут ряду самых популярных маршрутов.

Для жителей города подготовили насыщенную праздничную программу. В частности, в ночь с 28 на 29 мая состоится зрелищное шоу «Петровский фестиваль огня». Петропавловская крепость превратится в масштабный холст для работ поп-арт и digital-художников. Часть картин, посвященных Петру I, художники создадут в реальном времени с помощью технологий VR, передает издание «Невские новости».

В Санкт-Петербурге с 27 мая отменят масочный режим. Об этом в четверг, 26 мая, сообщили на сайте администрации города.