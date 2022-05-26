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Собянин: Ни один конкурс на продажу земель под спортобъекты не сорвался в период кризиса

Араз Салехов
Город
Собянин: Ни один конкурс на продажу земель под спортобъекты не сорвался в период кризиса
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В кризисный период в столице не был сорван ни один конкурс на продажу земель под возведение спортивных объектов. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сейчас, даже в период кризиса, у нас не сорвалось ни одного конкурса на продажу земельных участков под строительство спортивных сооружений, — отметил он.

При этом глава города добавил, что пять лет назад из десяти конкурсов удалось реализовать только один или два, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также Собянин уверен, что кризисное время может стать временем возможностей для России. По его словам, российское государство сможет выстоять под тем санкционным давлением, которое наблюдается на данный момент.

Напомним, что столица сдаст в аренду два участка в Троицком и Новомосковском административных округах общей площадью 7,2 тысячи квадратных метров для строительства некапитальных спортивных объектов. Так, на территории спортобъектов могут построить физкультурно-оздоровительные комплексы со спортзалами, теннисные корты, катки, бассейны, а также поля для футбола или бейсбола. Первый объект расположен в поселке Толстопальцево, второй — в поселке Фабрики имени 1 Мая.

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